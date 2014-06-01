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      • Минобороны начало проверку органов управления территориальной обороны Минска

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:05
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      Минобороны начало проверку органов управления территориальной обороны Минска.

      Как пояснили в ведомстве, согласно с планом подготовки Вооруженных Сил,  под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого замминистра, генерал-майора Виктора Гулевича, проходит второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны столицы.

      Комиссия Генштаба оценит эффективность работы должностных лиц городского исполнительного комитета и трех районных администраций по руководству формированием территориальных войск и выполнением учебно-боевых задач.

      В проверяемых районах сформируют штабы территориальной обороны и воинские части территориальных войск, которым предстоит решать задачи по охране объектов жизнеобеспечения населения и участвовать в обеспечении общественного порядка вместе с органами внутренних дел.

      Из запаса на военные сборы планируется призвать свыше 300 военнообязанных - главе Мингорисполкома поставлена задача сформировать территориальные войска 3 районов (Советский, Первомайский и Центральный).

      "Это мероприятие - завершающее в рамках проверки уровня подготовки территориальной обороны Минска. Первый этап проверки проведен с 17 по 28 января. В ходе формирования личный состав территориальных войск восстановит навыки во владении оружием и техникой, вспомнит функциональные обязанности, предусмотренные соответствующими должностями, подготовится к выполнению задач территориальной обороны, в том числе совместно с органами внутренних дел.

      Проверка завершится командно-штабным учением, в ходе которого территориальные войска отработают задачи по охране и обороне объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность города, а также будут обеспечивать правопорядок", - пояснил Виктор Гулевич.
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