Минобороны начало проверку органов управления территориальной обороны Минска.

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Минобороны началоКак пояснили в ведомстве, согласно с планом подготовки Вооруженных Сил, под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого замминистра, генерал-майора Виктора Гулевича, проходит второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны столицы.Комиссия Генштаба оценит эффективность работы должностных лиц городского исполнительного комитета и трех районных администраций по руководству формированием территориальных войск и выполнением учебно-боевых задач.В проверяемых районах сформируют штабы территориальной обороны и воинские части территориальных войск, которым предстоит решать задачи по охране объектов жизнеобеспечения населения и участвовать в обеспечении общественного порядка вместе с органами внутренних дел.Из запаса на военные сборы планируется призвать свыше 300 военнообязанных - главе Мингорисполкома поставлена задача сформировать территориальные войска 3 районов (Советский, Первомайский и Центральный)."Это мероприятие - завершающее в рамках проверки уровня подготовки территориальной обороны Минска. Первый этап проверки проведен с 17 по 28 января. В ходе формирования личный состав территориальных войск восстановит навыки во владении оружием и техникой, вспомнит функциональные обязанности, предусмотренные соответствующими должностями, подготовится к выполнению задач территориальной обороны, в том числе совместно с органами внутренних дел.Проверка завершится командно-штабным учением, в ходе которого территориальные войска отработают задачи по охране и обороне объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность города, а также будут обеспечивать правопорядок", - пояснил Виктор Гулевич.