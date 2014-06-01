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      • В Беларуси обновили перечень болезней, с которыми нельзя работать на госслужбе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:56
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      В Беларуси обновили перечень болезней, с которыми нельзя работать на госслужбе. Соответствующее постановление Совета Министров  уже выложено на Национальном правовом интернет-портале.

      Ранее на госслужбу и для работы с госсекретами не допускали людей, у которых был поставлен 1 из 7 диагнозов. Новый документ добавил в список еще 2 пункта и число таких недугов достигло 9.

      В частности перечень дополнили обсессивно-компульсивное расстройство и диссоциативное (конверсионное) расстройство. Первое вызывает у человека навязчивые мысли, а второе - заставляет непроизвольно отрываться от реальности.

      До этого в списке болезней, с которыми закрыт путь на госслужбу, были органические, включая симптоматические, психические расстройства, психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства. Помимо этого, в перечне можно найти расстройства настроения (аффективные расстройства), но исключением станут депрессивные эпизоды легкой и средней степеней.

      В указанный список входят обсессивно-компульсивное расстройство, диссоциативное (конверсионное) расстройство, расстройство личности и поведения в зрелом возрасте, умственная отсталость, эпилепсия.

      Обновленное постановление вступает в силу 1 сентября текущего года.
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