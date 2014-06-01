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      • Лукашенко рассказал, что будет, если в Беларуси нарушится стабильность

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 11:48
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      Сегодня, 9 августа, Александр Лукашенко заявил, что как только в стране нарушится стабильность, ее "быстро подожгут".

      "Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую. Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация. Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, все пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся.  

      Как только в нашем обществе нарушится стабильность, нам сразу же "помогут". Поэтому экономика - вопрос номер один. Будет экономика - все у нас получится.

      Все начинается с малого и незначительных конфликтов. Кто-то беднее, а кто-то богаче. Друг на друга косо посмотрели, потом начали завидовать друг другу, как это мы умеем хорошо делать, особенно в Беларуси. Потом взялись за винтовку, ружье и начали друг на друга катить", - сказал Президент на заседании правительства.
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