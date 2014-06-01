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      • Безработный житель Столина предлагал за деньги решить вопрос с правоохранителями

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:48
      (голосов: 0)
      40-летний безработный житель Столина предлагал за деньги решить вопрос с правоохранителями.

      Согласно материалам уголовного дела, знакомый фигуранта отбывает наказание в виде ограничения свободы. За допущенные нарушения мужчине может грозить реальный срок. Фигурант предложил ему решить вопрос за деньги с компетентными органами, показав для убедительности переписку с "правоохранителями" в соцсети. За свои услуги он просил 1 500 долларов.

      Противоправные действия не довели до конца, так как их пресекли сотрудники главного управления собственной безопасности МВД.

      По существующей информации, неработающий житель райцентра сам отбывает наказание в виде ограничения свободы за мошенничество.
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