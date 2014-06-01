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      • Пьяная компания в минском переходе избила девушку и парня за отказ спеть песню

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:39
      (голосов: 0)
      Пьяная компания в минском переходе избила девушку и парня за отказ спеть песню.

      Вечером 1 августа трое ранее судимых пьяных минчан проходили в одном из подземных переходов столицы. Они заметили четырех играющих в подземке музыкантов, среди которых была 14-летняя девушка. Когда она осталась одна, нетрезвая компания попросила спеть песню.

      После отказа девушки, фигуранты стали вести себя агрессивно. На это обратили внимание остальные музыканты и поспешили ей на помощь. Пьяные ребята стали избивать девушку и парня, один из нападавших даже угрожал ножом.

      Против нарушителей возбудили уголовное дело за "особо злостное хулиганство". Личности нападавших известны. Один из них заключен под стражу, местонахождение остальных двух пока устанавливается.
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