Лукашенко: польские политики сели на американскую кобылу и скачут по Европе

Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом Миорского металлопрокатного завода высказался о поведении политиков, которые находятся в руководстве Польши.
"Посмотрите в Польше. Самая агрессивная по отношению к нам страна. Не понимаю - зачем? У нас живут этнические поляки, нормальные люди. Неплохо работают. Единицы есть очумелые, так у нас и белорусов таких хватает. Нормально можно жить и работать. Чего им (политикам Польши) не хватает? Рейтинг их лидеров уже ниже 30%.
Они сели на американскую кобылу и скачут по Европе. Немцы их ненавидят уже вокруг, но терпят. Почему? Потому что американцы их поддерживают. Они уже готовы часть Украины оттяпать, Беларусь они целиком готовы проглотить. Не получится. Это временщики. Там не с кем сегодня разговаривать", - сказалл глава государства.