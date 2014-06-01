Лукашенко: польские политики сели на американскую кобылу и скачут по Европе

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Александрво время общения с трудовым коллективом Миорского металлопрокатного завода высказался о поведении политиков, которые находятся в руководстве Польши."Посмотрите в Польше. Самая агрессивная по отношению к нам страна. Не понимаю - зачем? У нас живут этнические поляки, нормальные люди. Неплохо работают. Единицы есть очумелые, так у нас и белорусов таких хватает. Нормально можно жить и работать. Чего им (политикам Польши) не хватает? Рейтинг их лидеров уже ниже 30%.Они. Немцы их ненавидят уже вокруг, но терпят. Почему? Потому что американцы их поддерживают. Они уже готовы часть Украины оттяпать, Беларусь они целиком готовы проглотить. Не получится. Это временщики. Там не с кем сегодня разговаривать", - сказалл глава государства.