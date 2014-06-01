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      • Лукашенко пообещал развивать районы за счет реализации конкретных небольших проектов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 12:32
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      Развитие районов в Беларуси будет идти за счет реализации конкретных небольших проектов. Такое заявление сегодня, 8 августа, Александр Лукашенко заявил сделал, когда посещал Миорский металлопрокатный завод.

      "Идти по пути создания крупных производств в небольших городах, как это было, например, в Миорах, нецелесообразно. Так как туда уходит большое число кадров и в результате рабочих рук в сельском хозяйстве становится недостаточно. Самое оптимальное - организация в каждом районе небольшого производства максимум на 60 рабочих мест. Соответствующие поручения уже доведены до руководителей райисполкомов", - сказал Президент.

      Что касается строительства социальных объектов (детских садов, школ, больниц и т.д.), то этим, по его словам, будет заниматься государство.
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