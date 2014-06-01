Лукашенко пообещал развивать районы за счет реализации конкретных небольших проектов

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Развитие районов в Беларуси будет идти за счет. Такое заявление сегодня, 8 августа, Александрзаявил сделал, когда посещал Миорский металлопрокатный завод."Идти по пути создания крупных производств в небольших городах, как это было, например, в Миорах, нецелесообразно. Так как туда уходит большое число кадров и в результате рабочих рук в сельском хозяйстве становится недостаточно. Самое оптимальное - организация в каждом районе небольшого производства максимум на 60 рабочих мест. Соответствующие поручения уже доведены до руководителей райисполкомов", - сказал Президент.Что касается строительства социальных объектов (детских садов, школ, больниц и т.д.), то этим, по его словам, будет заниматься государство.