  • » » Лукашенко о миорском заводе: мы не можем с ним и дальше кувыркаться, тут же люди работают

      • Лукашенко о миорском заводе: мы не можем с ним и дальше кувыркаться, тут же люди работают

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:08
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      Александр Лукашенко потребовал наладить стабильную работу Миорского металлопрокатного завода. Данную задачу Президент поставил в ходе посещения предприятия.

      "Давайте начнем с сырья. Производство, склад готовой продукции. Мы же не можем кувыркаться: поработали, остановили, снова поработали, остановили. Тут же люди работают. Людей надо спасать", - сказал глава государства.

      Он ознакомился с выставкой продукции завода, поинтересовался объемами производства и наличием сырьевой базы. Белорусскому лидеру доложили, что мощности предприятия рассчитаны на производство до 150 000 тонн белой жести в год, а продукция востребована как на внутреннем, так и на внешних рынках.

      Преимущество завода в том, что здесь изготавливают самую тонкую белую жесть на постсоветском пространстве. Она используется для упаковки в пищевой, парфюмерной, нефтехимической продукции.

      "Мы убедились, что все это нужно. И то, что мы начали делать, - это крайне нужное. Это импортозамещение, и как минимум 35 000 тонн мы можем потреблять внутри республики", - сказал Александр Лукашенко.
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