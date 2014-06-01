Лукашенко о миорском заводе: мы не можем с ним и дальше кувыркаться, тут же люди работают

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Александрпотребовал наладить стабильную работу. Данную задачу Президент поставил в ходе посещения предприятия."Давайте начнем с сырья. Производство, склад готовой продукции.: поработали, остановили, снова поработали, остановили. Тут же люди работают. Людей надо спасать", - сказал глава государства.Он ознакомился с выставкой продукции завода, поинтересовался объемами производства и наличием сырьевой базы. Белорусскому лидеру доложили, что мощности предприятия рассчитаны на производство до 150 000 тонн белой жести в год, а продукция востребована как на внутреннем, так и на внешних рынках.Преимущество завода в том, что здесь изготавливают самую тонкую белую жесть на постсоветском пространстве. Она используется для упаковки в пищевой, парфюмерной, нефтехимической продукции."Мы убедились, что все это нужно. И то, что мы начали делать, - это крайне нужное. Это импортозамещение, и как минимум 35 000 тонн мы можем потреблять внутри республики", - сказал Александр Лукашенко.