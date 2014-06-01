Пенсионерка из Минска дважды стала жертвой телефонных мошенников и передала им 37 000 долларов.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

из Минска дважды сталаи передала имЖенщине позвонили и рассказали, что ее сын стал виновником ДТП, в которой пострадала беременная девушка. Для освобождения парня от ответственности нужно было передать 15 000 долларов курьеру.Пенсионерка поверила аферистам и передала названную сумму. Затем ей позвонили во второй раз и сказали, что после аварии ее сын находится в больнице, где ему намерены провести 2 платные операции. На лечение сыну пенсионерка передала еще 22 000 долларов.Правоохранители задержали курьера через 2 дня. Он рассказал, что предложение о дополнительном заработке он нашел в Telegram. Полученные обманным путем средства он передал посреднику. Против нарушителя уже возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.