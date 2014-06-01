Третий миллион тонн зерна намолочен в Беларуси

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В Беларуси. В частности, по информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия, на утро 7 августа, намолочено 3046 тыс. т зерна.Самые высокие показатели сейчас у Брестской области - 886,9 тыс. т.Как пояснили в ведомстве, средняя урожайность по республике выше прошлогодней - 37,4 ц/га против 32,3 ц/га на такую же дату в 2021 году.Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в Беларуси убраны с 814,9 тыс. га (38,1% запланированной площади).В Брестской области убрано 64,5% площадей от плана (223,3 тыс. га), Витебской - 20,3% (73,5 тыс. га), Гомельской - 48,5% (168 тыс. га), Гродненской - 31,3% (95,4 тыс. га), Минской - 34,2% (153,6 тыс. га), Могилевской - 30,4% (100,9 тыс. га).Озимый рапс на зерно убрали с 258,9 тыс. га (84% к уборочной площади). Намолочено 673,9 тыс. т при средней урожайности 26 ц/га.Лен на сельхозугодьях Беларуси вытереблен на 30,7 тыс. га (69,3% уборочной площади). Оборачивание лент льна выполнено на 8,83 тыс. га (28,8% к вытеребленному). Льнотреста поднята на 2,82 тыс. га (6,36% к уборочной площади).