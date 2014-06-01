В Червене спасатели помогли вытащить ногу 2-летнего ребенка из трубы.

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В Червенеиз трубы.Инцидент случился в пятницу, 5 августа. Мальчик гулял во дворе с мамой и по неосторожности засунул ногу в трубу. Он не смог ее вытащить сам, матери также не удалось ему помочь. Сотрудник МЧС помог ребенку освободить ногу.Еще один инцидент с детьми, из-за которого пришлось прибегнуть к помощи работников МЧС, произошел в Борисове. Два мальчика застряли в лифте, который используется для подъема и спуска пожилых и инвалидов в подземном переходе. Прохожие, услышав их крики, вызвали спасателей, и те вытащили детей.Помощь медиков детям не потребовалась.