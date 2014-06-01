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      • В Червене спасатели помогли вытащить ногу 2-летнего ребенка из трубы

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:48
      (голосов: 0)
      В Червене спасатели помогли вытащить ногу 2-летнего ребенка из трубы.

      Инцидент случился в пятницу, 5 августа. Мальчик гулял во дворе с мамой и по неосторожности засунул ногу в трубу. Он не смог ее вытащить сам, матери также не удалось ему помочь. Сотрудник МЧС помог ребенку освободить ногу.

      Еще один инцидент с детьми, из-за которого пришлось прибегнуть к помощи работников МЧС, произошел в Борисове. Два мальчика застряли в лифте, который используется для подъема и спуска пожилых и инвалидов в подземном переходе. Прохожие, услышав их крики, вызвали спасателей, и те вытащили детей.

      Помощь медиков детям не потребовалась.
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