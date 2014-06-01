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      • Белорусская «Бела-Кола» заменит на рынке России ушедшую Сoca-Сola

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 22:42
      (голосов: 0)
      Вместо популярного американского напитка Coca-Сola теперь в России будут продавать белорусскую "Бела-колу".

      Таким образом отечественные предприятия адaптируются к рaботе в новых условиях, ведь на фоне ухода с рынка РФ западных товаров белорусские пользуются повышенным спросом.

      Напомним, мировые бренды Pepsi и Coca-Cola начинали свое производство в Беларуси на заводе безалкогольных напитков. Тогда они полностью модернизировали предприятие, а специалисты получили опыт, изучили технологии и контроль качества передовых производств напитков.
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