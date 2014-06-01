Белорусская «Бела-Кола» заменит на рынке России ушедшую Сoca-Сola

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Вместо популярного американского напиткатеперьТаким образом отечественные предприятия адaптируются к рaботе в новых условиях, ведь на фоне ухода с рынка РФ западных товаров белорусские пользуются повышенным спросом.Напомним, мировые бренды Pepsi и Coca-Cola начинали свое производство в Беларуси на заводе безалкогольных напитков. Тогда они полностью модернизировали предприятие, а специалисты получили опыт, изучили технологии и контроль качества передовых производств напитков.