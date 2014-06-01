Подросток похищал баллы с чужих бонусных карт и расплачивался ими за товар

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16-летнего минчанини расплачивался ими за товар.По информации следствия, 22 мая в одном из сетевых магазинов парень купил товар ценой свыше 320 рублей, фактически не расплатившись за него. Дело в том, что произошла манипуляция с бонусными баллами: в магазине подросток предоставил продавцу бонусную карту для расчета баллами, сразу же переведя их на другую карту, таким образом не расходовав их.Для получения бонусных баллов нарушитель использовал специально разработанную им программу, которая предназначалась для привязки неограниченного количества бонусных карт, держателями которых были покупатели торговой сети, к подконтрольным ему аккаунтам и последующего перевода имеющихся на этих бонусных картах баллов ему.Уголовное дело уже направили во Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета.