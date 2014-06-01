  • » » МИД Беларуси выступил с заявлением в связи с эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе

      • МИД Беларуси выступил с заявлением в связи с эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 10:11
      (голосов: 1)
      В Беларуси внимательно следят за позитивными сдвигами в процессе нормализации азербайджано-армянских отношений и искренне заинтересованы в достижении прочного мира и стабильности, разблокировании транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

      "В этой связи выражаем глубокую озабоченность в связи с очередным обострением вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе. Призываем братские для нас азербайджанский и армянский народы к сдержанности.

      Исходим из того, что Баку и Ереван проявят мудрость и благоразумие. Выражаем надежду на полное и безусловное соблюдение договоренностей, заключенных сторонами при посредничестве РФ", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

      В ведомстве уверены, что можно найти компромисс политико-дипломатическими средствами.
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