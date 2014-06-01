Протасевич: внутренняя грызня оппозиции была всегда

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была всегда, сейчас эти процессы стали более публичными. Такое мнение в программе "Марков. Ничего личного" на ОНТ высказал Роман"Процессы среди различных оппозиционных структур проходили на местном уровне, сейчас это приобрело публичность. Организации оппозиционные стали крупнее и подсвечивается все намного ярче. Появляется гораздо больше вопросов. И вопросов о том, что они могут предложить. Эта внутренняя грызня всегда была: кто у какого фонда больше откусит, кто на конференциях представлять будет и так далее.Вся история со штабом и определенными политическими деятелями напоминает мне отчасти правительство в изгнании. Поначалу оно кажется мощным и может на что-то влиять, но с каждым месяцем эта степень влияния стремительно падает. И то, что из себя представляют штабы сегодня, видел у какого-то эксперта такое мнение, они становятся министерством по делам диаспор. Это весьма точное определение того, что происходит. Они на внутреннюю повестку повлиять не в силе. Они утратили связь и возможность влиять на то, что происходит внутри страны", - сказал Роман Протасевич.