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      • Протасевич: внутренняя грызня оппозиции была всегда

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 09:59
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      Внутренняя грызня оппозиции была всегда, сейчас эти процессы стали более публичными. Такое мнение в программе "Марков. Ничего личного" на ОНТ высказал Роман Протасевич.

      "Процессы среди различных оппозиционных структур проходили на местном уровне, сейчас это приобрело публичность. Организации оппозиционные стали крупнее и подсвечивается все намного ярче. Появляется гораздо больше вопросов. И вопросов о том, что они могут предложить. Эта внутренняя грызня всегда была: кто у какого фонда больше откусит, кто на конференциях представлять будет и так далее.

      Вся история со штабом и определенными политическими деятелями напоминает мне отчасти правительство в изгнании. Поначалу оно кажется мощным и может на что-то влиять, но с каждым месяцем эта степень влияния стремительно падает. И то, что из себя представляют штабы сегодня, видел у какого-то эксперта такое мнение, они становятся министерством по делам диаспор. Это весьма точное определение того, что происходит. Они на внутреннюю повестку повлиять не в силе. Они утратили связь и возможность влиять на то, что происходит внутри страны", - сказал Роман Протасевич.
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