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Могилевская лжецелительница выманила у 44 человек более 70 000 рублей.Как выяснилось, 32-летняя женщина с января 2020-го по август 2021 года под предлогом благотворительности вводила в заблуждение людей и выманивала у них деньги.Она рассказала верующему знакомому, что может общаться со святыми и имеет сверхспособности, которые помогают ей исцелять больных и решать проблемы людей. Мошенница знала, что мужчина занимается благотворительностью, поэтому убеждала его, что будет помогать нуждающимся. Вырученные деньги она получала сама или через ни о чем не подозревающего знакомого, который был уверен, что средства пойдут на благие цели. На самом же деле женщина тратила их на личные нужды или на азартные игры.Действия лжецелительницы квалифицированы как "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". До этого женщина не была судима. Она нигде не работает, воспитывает 4 малолетних детей. Сейчас могилевчанка находится под домашним арестом.