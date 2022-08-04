Белорусские военные примут участие в российских учениях "Восток-2022"

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в России, которые пройдут с 30 августа по 5 сентября.Как пояснили в оборонном ведомстве республики, в общей сложности "от Вооруженных Сил Беларуси будет задействовано более 250 военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования".Руководителем учений назначен начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.Практические действия учений пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа.