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      • Четыре детские комнаты для мигрантов из Украины открыли в Гомельской области

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: 4-08-2022, 09:03
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      В Гомельской области открыли четыре детские комнаты для семей мигрантов из Украины - в Новобелицком районе, Мозыре, Калинковичах и Речице.

      "В специально оборудованных комнатах ребятам предложат интерактивные занятия, просмотр познавательных видеороликов, игры, раскраски и многое другое. Также будут и регулярные тематические занятия. Так, еженедельно в детской комнате организованы творческий, образовательный кружки и работа детского психолога", - рассказал глава организационно-кадрового отдела Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста Артем Карпенко.

      Отметим, организация с первых дней конфликта протянула руку помощи вынужденным переселенцам из Украины. Волонтеры круглосуточно дежурили на приграничье, встречая и обогревая прибывших в Гомельскую область.
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