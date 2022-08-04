Четыре детские комнаты для мигрантов из Украины открыли в Гомельской области

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В Гомельской области открыли- в Новобелицком районе, Мозыре, Калинковичах и Речице."В специально оборудованных комнатах ребятам предложат интерактивные занятия, просмотр познавательных видеороликов, игры, раскраски и многое другое. Также будут и регулярные тематические занятия. Так, еженедельно в детской комнате организованы творческий, образовательный кружки и работа детского психолога", - рассказал глава организационно-кадрового отдела Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста Артем Карпенко.Отметим, организация с первых дней конфликта протянула руку помощи вынужденным переселенцам из Украины. Волонтеры круглосуточно дежурили на приграничье, встречая и обогревая прибывших в Гомельскую область.