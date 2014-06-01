Президент Литвы выступил против вывоза украинского зерна через Беларусь

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Сегодня, 6 июня,заявил, что не согласен с идеейбалтийские порты транзитом черезв обмен на открытие этих портов для белорусских товаров. В частности, попавших под санкции удобрений."Моя оценка не меняется - нам нужно искать другие альтернативы (белорусскому направлению). Они есть, это не только открытие порта Одессы, но и перевозка зерна через территорию Польши в те же порты Балтии или Польши. Эту альтернативу мы и практически опробовали, только теперь необходимо добиться, чтобы условия для экспорта зерна таким путем стали легче и чтобы они не занимали столько времени, сколько занимают сегодня", - сказал Гитанас Науседа.Он опасается того, что если инфраструктура для провоза зерна между Украиной и Беларусью будет налажена, в какой-то момент "в обратную сторону двинется военная техника"."Я уже не говорю, что Европейский союз очень ясно установил санкции для удобрений, Литва повторила эти санкции, а теперь мы закроем глаза и скажем, что Александр Лукашенко стал гораздо более приемлемым лидером, сделал что-то хорошее, из-за чего мы теперь должны отменить санкции?" - добавил литовский лидер.