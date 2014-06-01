Украина не готова экспортировать зерно через Беларусь, заявил Зеленский

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Сегодня, 6 июня, Владимирзаявил, что"Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим "дружественным" соседям", - сказал президент Украины.Напомним, Александр Лукашенко до этого заявил, что официальный Минск может помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию, но нужен компромисс. В разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем он выдвинул условие, чтобы порты Германи, Польши, стран Балтии и РФ при вывозе украинского зерна были открыты и для товаров Беларуси.