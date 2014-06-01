Украина не готова экспортировать зерно через Беларусь, заявил Зеленский

Сегодня, 6 июня, Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова экспортировать зерно через Беларусь.
"Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим "дружественным" соседям", - сказал президент Украины.
Напомним, Александр Лукашенко до этого заявил, что официальный Минск может помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию, но нужен компромисс. В разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем он выдвинул условие, чтобы порты Германи, Польши, стран Балтии и РФ при вывозе украинского зерна были открыты и для товаров Беларуси.