  • » » В Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко обсудят тему Сапеги

      • В Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко обсудят тему Сапеги

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 14:46
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      Владимир Путин и Алесандр Лукашенко регулярно контактируют и, если пожелают, обсудят и тему осужденной в Беларуси россиянки Софьи Сапеги. Такое заявление сегодня, 6 июня, сделал пресс-секретарь Президента РФ.

      "Если они посчитают необходимым, они затронут эту тему. Их контакты продолжаются на регулярной основе", - сказал Дмитрий Песков.

      Несколько дней назад белорусский лидер заявил, что передача Софьи Сапеги в Россию возможна, так как "девчонку жалко" и существует практика передачи российских граждан на родину.

      Напомним, Гродненский областной суд приговорил россиянку к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.
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