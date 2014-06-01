В Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко обсудят тему Сапеги

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Владимири Алесандррегулярно контактируют и, если пожелают,и тему осужденной в Беларуси россиянки Софьи. Такое заявление сегодня, 6 июня, сделал пресс-секретарь Президента РФ."Если они посчитают необходимым, они затронут эту тему. Их контакты продолжаются на регулярной основе", - сказал Дмитрий Песков.Несколько дней назад белорусский лидер заявил, что передача Софьи Сапеги в Россию возможна, так как "девчонку жалко" и существует практика передачи российских граждан на родину.Напомним, Гродненский областной суд приговорил россиянку к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.