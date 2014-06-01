Патриарх Кирилл назвал Беларусь подлинно суверенным государством

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с Александром Лукашенко заявил, что"Сегодня суверенитет – это больше, чем политический суверенитет. Это свобода людей, и я рад свидетельствовать, что Беларусь относится к тем странам, про которые можно сказать, что это суверенное государство. Дай Бог, чтобы было так.Президент взял на себя огромную ответственность за сохранение безопасности и самобытности своего народа. В условиях глобализации борьба за самобытность является борьбой за выживание нации. Потому что горе будет роду человеческому, если всех подстригут под одну гребенку, и когда они будут управляться стандартами, которые будут вырабатываться вне их участия, в каких-то центрах, и под эти стандарты будет подделываться и политика, и культура, и жизнь людей", – сказал Патриарх.