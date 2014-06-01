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      • Патриарх Кирилл назвал Беларусь подлинно суверенным государством

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:59
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      Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с Александром Лукашенко заявил, что Беларусь – подлинно суверенное государство.

      "Сегодня суверенитет – это больше, чем политический суверенитет. Это свобода людей, и я рад свидетельствовать, что Беларусь относится к тем странам, про которые можно сказать, что это суверенное государство. Дай Бог, чтобы было так.

      Президент взял на себя огромную ответственность за сохранение безопасности и самобытности своего народа. В условиях глобализации борьба за самобытность является борьбой за выживание нации. Потому что горе будет роду человеческому, если всех подстригут под одну гребенку, и когда они будут управляться стандартами, которые будут вырабатываться вне их участия, в каких-то центрах, и под эти стандарты будет подделываться и политика, и культура, и жизнь людей", – сказал Патриарх.
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