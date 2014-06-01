Лукашенко сказал патриарху Кириллу, что Беларуси - его земля

Александр Лукашенко заявил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, что Беларусь - его земля.
"Я часто говорю, что это ваша земля. Со времен вашего служения Церкви в Смоленске, когда вы в Калининград через Беларусь прилетали, я помню, очень часто. Я помню ваши высказывания того времени, вы очень любили Беларусь", – сказал Президента.
Глава государства добавил, что благодарен Патриарху за визит в дни празднования 1030-летия основания Полоцкой епархии.
"Знайте, что вы здесь не как дома, а дома, на своей земле", – отметил белорусский лидер.