  • » » Лукашенко сказал патриарху Кириллу, что Беларуси - его земля

      • Лукашенко сказал патриарху Кириллу, что Беларуси - его земля

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:56
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко заявил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, что Беларусь - его земля.

      "Я часто говорю, что это ваша земля. Со времен вашего служения Церкви в Смоленске, когда вы в Калининград через Беларусь прилетали, я помню, очень часто. Я помню ваши высказывания того времени, вы очень любили Беларусь", – сказал Президента.

      Глава государства добавил, что благодарен Патриарху за визит в дни празднования 1030-летия основания Полоцкой епархии.

      "Знайте, что вы здесь не как дома, а дома, на своей земле", – отметил белорусский лидер.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь