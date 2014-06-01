Лукашенко сказал патриарху Кириллу, что Беларуси - его земля

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Александри всея Руси Кириллу, что"Я часто говорю, что это ваша земля. Со времен вашего служения Церкви в Смоленске, когда вы в Калининград через Беларусь прилетали, я помню, очень часто. Я помню ваши высказывания того времени, вы очень любили Беларусь", – сказал Президента.Глава государства добавил, что благодарен Патриарху за визит в дни празднования 1030-летия основания Полоцкой епархии."Знайте, что вы здесь не как дома, а дома, на своей земле", – отметил белорусский лидер.