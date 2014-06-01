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      • В Минске вылетевшая на тротуар легковушка сбила пешехода и врезалась в здание

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 21:43
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      В Минске вылетевшая на тротуар легковушка сбила пешехода и врезалась в здание.

      Инцидент случился сегодня, 5 июня, примерно в 9:10. 36-летний водитель на БМВ ехал по улице Толбухина со стороны переулка Инструментального к улице Кнорина.

      В какой-то момент он не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил 86-летнюю женщину, а затем врезался в здание. Из-за инцидента пострадали оба участника ДТП - и пешехода, и водителя перевезли в больницу.

      По предварительным данным, автомобилист на момент совершения аварии был в состоянии наркотического опьянения.

      По данному факту проводится проверка.
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