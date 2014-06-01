Беларуси не грозит дефицит сахара, соли и масла, заявил концерн

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В Беларуси достаточно, поставкис Украины заменены собственным производством, подсолнечноеимпортируется из РФ, поэтому еготоже не грозит, а белорусское рапсовое масло пользуется высоким спросом среди покупателей из Европы. Ьакое заявление сегодня, 5 июня, сделал глава"Белгоспищепром"."Все, что касается принятых мер, в том числе с учетом удорожания цены сахара в магазинах. Напомню, такая мера была предпринята, чтобы сбить ажиотажный спрос, который был вызван не всегда лишь накопительными впрок желаниями наших потребителей, в том числе и спекулятивными моментами... На сегодняшний день мы получили снижение объемов реализации сахара в 4 раза. Сегодня мы видим, что темпы продажи сахара еще замедляются. Это говорит о том, что сахара у нас достаточно.Что касается соли. Весь объем произведенной на Украине соли, отсутствующей на рынке Беларуси по понятным причинам, заменен собственным производством, налаженным на "Мозырьсоли". Сегодня объем добычи предприятием соли увеличен, объем производства фасованной соли вырос на 20%, предприятие работает в круглосуточном режиме в определенном цикле 7 дней в неделю. Ежесуточно производится 320 тонн соли. Она поставляется на внутренний рынок без каких-либо ограничений. Она абсолютно адекватно стоит, какого-либо существенного роста цен на данную позицию не предвидится", - сказал Олег Жидков.Он также рассказал, что подсолнечное масло и семена подсолнечника для дальнейшей переработки традиционно завозятся в нашу страну из РФ, поэтому дефицит продукта внутреннему рынку не грозит."Помимо этого, мы активно занимаемся популяризацией и продвижением нашего продукта - такого как рапсовое масло. Мы сегодня имеем достаточно большой объем заявок со стороны европейских покупателей, которые заинтересованы в этой ситуации в приобретении в любом количестве нашего масла, именно рапсовго масла, которое мы производим. Та же Литва, та же Латвия, Дания первыми стоят в очереди, чтобы купить наше рапсовое масло при условии 100%-й предоплаты и при условии того, что цена на этот продукт для них в разы выше, чем мы реализуем для собственного населения", - заключил председатель концерна.