В Беларуси предложили Польше и Литве забрать у них советские памятники

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Витебские общественные организации обратились к правительствам Польши, Литвы и Латвии с предложениемиз этих стран, чтобы отреставрировать и разместить их в области.По словам члена Витебского областного координационного совета Игоря Теплякова, ждать положительного ответа от правительств этих стран не стоит."Думаю, не стоит ожидать ничего конструктивного в этом вопросе от правительств, которые потворствуют ежегодным шествиям по своим улицам бывших легионеров СС, которые позволяют себе топтать память, снося памятники в честь воинов, погибших за освобождения их же народов от фашистского ига, небрежно вывозя бульдозером, как мусор, еще благоухающие цветы с подножия монумента освободителям Риги. Память, основанная на правде, не нужна не самому народу этих стран. Не нужна она именно той кучке политиков-сателлитов, которых привел к власти заокеанский протекцион, который ими и управляет в своих интересах. Нам остается лишь надеяться, что еще не все человеческое у чиновников этих стран ушло в небытие и они все-таки подойдут к нашему предложению должным образом", - сказал Тепляков.