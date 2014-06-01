  • » » В Беларуси предложили Польше и Литве забрать у них советские памятники

      • В Беларуси предложили Польше и Литве забрать у них советские памятники

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 23:08
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      Витебские общественные организации обратились к правительствам Польши, Литвы и Латвии с предложением забрать из этих стран памятники советским воинам в Беларуси, чтобы отреставрировать и разместить их в области.

      По словам члена Витебского областного координационного совета Игоря Теплякова, ждать положительного ответа от правительств этих стран не стоит.

      "Думаю, не стоит ожидать ничего конструктивного в этом вопросе от правительств, которые потворствуют ежегодным шествиям по своим улицам бывших легионеров СС, которые позволяют себе топтать память, снося памятники в честь воинов, погибших за освобождения их же народов от фашистского ига, небрежно вывозя бульдозером, как мусор, еще благоухающие цветы с подножия монумента освободителям Риги. Память, основанная на правде, не нужна не самому народу этих стран. Не нужна она именно той кучке политиков-сателлитов, которых привел к власти заокеанский протекцион, который ими и управляет в своих интересах. Нам остается лишь надеяться, что еще не все человеческое у чиновников этих стран ушло в небытие и они все-таки подойдут к нашему предложению должным образом", - сказал Тепляков.
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