  • » » В Беларуси разработают законопроект по легализации параллельного импорта

      • В Беларуси разработают законопроект по легализации параллельного импорта

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 23:03
      (голосов: 0)
      В Беларуси разработают проект закона, предусматривающего легализацию "параллельного импорта" товаров.

      "Решение о разработке проекта закона, который предусматривает легализацию "параллельного импорта" товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине. Тем самым будет предоставлена возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта интеллектуальной собственности или их официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам.

      Установление данной временной меры направлено на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка", - сказано в заявлении правительства.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь