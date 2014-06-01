В Беларуси разработают законопроект по легализации параллельного импорта

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В Беларуси, предусматривающего"Решение о разработке проекта закона, который предусматривает легализацию "параллельного импорта" товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине. Тем самым будет предоставлена возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта интеллектуальной собственности или их официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам.Установление данной временной меры направлено на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка", - сказано в заявлении правительства.