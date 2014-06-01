  • » » Патриарх Кирилл прилетел в Минск

      • Патриарх Кирилл прилетел в Минск

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 15:42
      (голосов: 0)
      Сегодня, 4 июня, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел в Минск.

      Визит предстоятеля Русской православной церкви приурочен к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в этом году.

      В аэропорту его встречали митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин (Тупеко), уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак, вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, госсекретарь Союзного государства РФ и Беларуси Дмитрий Мезенцев.

      Визит Патриарха Кирилла продлится три дня.

      Сегодня же он возложит цветы к монументу Победы в Минске и к памятнику первого патриаршего экзарха БПЦ Филарета (Вахромеева), а также возглавит вечернее богослужение в столичном Свято-Духовом кафедральном соборе.

      В воскресенье, 5 июня, в Полоцке Патриарх проведет богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря. На литургии будет присутствовать весь белорусский епископат, а также члены Синода Русской православной церкви.

      В понедельник, 6 июня, он встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь