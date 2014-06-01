Патриарх Кирилл прилетел в Минск

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Сегодня, 4 июня,Визит предстоятеля Русской православной церкви приурочен к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в этом году.В аэропорту его встречали митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин (Тупеко), уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак, вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, госсекретарь Союзного государства РФ и Беларуси Дмитрий Мезенцев.Визит Патриарха Кирилла продлится три дня.Сегодня же он возложит цветы к монументу Победы в Минске и к памятнику первого патриаршего экзарха БПЦ Филарета (Вахромеева), а также возглавит вечернее богослужение в столичном Свято-Духовом кафедральном соборе.В воскресенье, 5 июня, в Полоцке Патриарх проведет богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря. На литургии будет присутствовать весь белорусский епископат, а также члены Синода Русской православной церкви.В понедельник, 6 июня, он встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.