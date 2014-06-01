"Жалко девчонку": Лукашенко не исключил передачу Сапеги России

Сегодня, 3 июня, Александр Лукашенко заявил, что передача осужденной в Беларуси россиянки Софьи Сапеги в РФ возможна.
"Жалко девчонку. Нужно вопрос этот решать... Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают", - сказал Президент.
Напомним, Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу, обвиненную по 7 статьям уголовного кодекса Беларуси, к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Сапегу задержали в Беларуси в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал NEXTA.