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      • "Жалко девчонку": Лукашенко не исключил передачу Сапеги России

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 16:20
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      Сегодня, 3 июня, Александр Лукашенко заявил, что передача осужденной в Беларуси россиянки Софьи Сапеги в РФ возможна.

      "Жалко девчонку. Нужно вопрос этот решать... Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают", - сказал Президент.

      Напомним, Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу, обвиненную по 7 статьям уголовного кодекса Беларуси, к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

      Сапегу задержали в Беларуси в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал NEXTA.
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