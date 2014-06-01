Лукашенко назвал Беларусь лучшим направлением вывоза зерна c Украины

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Александрзаявил, что, определенных вместе с Владимиром Путиным, является"Пожалуйста - мы не хотим, чтобы в Африке голодали. Да не в Африке, в Европе и Америке не хватает. Мы не против, везите через Беларусь, но должны быть компромиссы: мы - вам, вы - нам", - сказал глава государства.Он считает, что за продовольственный кризис ответственность несут западные страны."Открывайте порты и будем грузить. Тем более порты стоят, людей выкинули на улицу. Безумцы. Миллиард голодает, а завтра миллиард будет на грани смерти. Только по причине той политики, которую сегодня Запад и богатые государства, прежде всего США, проводят. Вот в чем проблема. Нужно ее решать", - добавил белоруский лидер.