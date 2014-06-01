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      • Лукашенко назвал Беларусь лучшим направлением вывоза зерна c Украины

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:10
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      Александр Лукашенко заявил, что лучшим среди 5 направлений для вывоза зерна с Украины, определенных вместе с Владимиром Путиным, является белорусское.

      "Пожалуйста - мы не хотим, чтобы в Африке голодали. Да не в Африке, в Европе и Америке не хватает. Мы не против, везите через Беларусь, но должны быть компромиссы: мы - вам, вы - нам", - сказал глава государства.

      Он считает, что за продовольственный кризис ответственность несут западные страны.

      "Открывайте порты и будем грузить. Тем более порты стоят, людей выкинули на улицу. Безумцы. Миллиард голодает, а завтра миллиард будет на грани смерти. Только по причине той политики, которую сегодня Запад и богатые государства, прежде всего США, проводят. Вот в чем проблема. Нужно ее решать", - добавил белоруский лидер.
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