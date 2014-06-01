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      • В Гомеле задержали 15-летнего курьера телефонных мошенников

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:46
      (голосов: 0)
      В Гомеле задержали 15-летнего курьера телефонных мошенников.

      Как выяснилось, ученик 9 класса забирал деньги у пенсионеров и переводил их нанимателю. Правоохранители установили его причастность к 4 фактам преступной деятельности. Жертвами преступной схемы стали горожане в возрасте от 57 до 85 лет.

      За непривлечение их близких к уголовной ответственности за якобы совершенные теми ДТП передали курьеру свыше 7 000 долларов и более 11 000 долларов. Для убедительности кроме денег мошенники просили потерпевших передать их родственникам постельное белье, полотенце, туалетную бумагу, мыло, ложку и кружку.

      Парень осознавал незаконность своих действий, но исправно выполнял поручения заказчика.

      По всем фактам мошенничества в крупном размере возбуждены уголовные дела.
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