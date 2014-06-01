В Гомеле задержали 15-летнего курьера телефонных мошенников.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

В ГомелеКак выяснилось, ученик 9 класса забирал деньги у пенсионеров и переводил их нанимателю. Правоохранители установили его причастность к 4 фактам преступной деятельности. Жертвами преступной схемы стали горожане в возрасте от 57 до 85 лет.За непривлечение их близких к уголовной ответственности за якобы совершенные теми ДТП передали курьеру свыше 7 000 долларов и более 11 000 долларов. Для убедительности кроме денег мошенники просили потерпевших передать их родственникам постельное белье, полотенце, туалетную бумагу, мыло, ложку и кружку.Парень осознавал незаконность своих действий, но исправно выполнял поручения заказчика.По всем фактам мошенничества в крупном размере возбуждены уголовные дела.