  • » » Лукашенко: в эту пору бешеных санкций мы справляемся. И справимся!

      • Лукашенко: в эту пору бешеных санкций мы справляемся. И справимся!

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 12:40
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      Беларусь справляется с санкционным давлением со стороны Запада. Такое заявление сегодня, 3 июня, сделал Александр Лукашенко на церемонии открытия в Минске нового здания 9-й городской детской поликлиники.

      По его словам, лет 5 назад он критиковал столицу за недостаточно развитую систему здравоохранения в сравнении с другими регионами.

      "За эти годы было сделано многое: построены новые учреждения, закуплено дорогое оборудование. В эту пору бешеных санкций все кричали: "Здравоохранение трогать не будем!" Ни черта подобного. Им плевать на наших людей. В целом мы справляемся. Справимся. Обойдемся и без них. Есть предприятия, где мы можем закупать нужную нам технику, запасные части. Проблем много, но тем не менее мы решение ни одной задачи не приостановили", - отметил глава государства.
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