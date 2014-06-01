Лукашенко: в эту пору бешеных санкций мы справляемся. И справимся!

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с санкционным давлением со стороны Запада. Такое заявление сегодня, 3 июня, сделал Александрна церемонии открытия в Минске нового здания 9-й городской детской поликлиники.По его словам, лет 5 назад он критиковал столицу за недостаточно развитую систему здравоохранения в сравнении с другими регионами."За эти годы было сделано многое: построены новые учреждения, закуплено дорогое оборудование.все кричали: "Здравоохранение трогать не будем!" Ни черта подобного. Им плевать на наших людей. В целом мы справляемся. Справимся. Обойдемся и без них. Есть предприятия, где мы можем закупать нужную нам технику, запасные части. Проблем много, но тем не менее мы решение ни одной задачи не приостановили", - отметил глава государства.