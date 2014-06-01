КГБ завершило предварительное расследование уголовного дела о заговоре с целью захвата госвласти

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Комитет госбезопасности Беларуси завершилуголовного дела оКак рассказалаи в ведомстве, по уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены 5 человек. Юрия Зенковича обвиняют в заговоре, совершенном с целью захвата госвласти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату госвласти, совершении иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, распространении материалов, содержащих такие призывы, возбуждении социальной вражды и розни по признаку иной соцпринадлежности, совершенные группой лиц.Александра Федуту и Григория Костусева обвиняют в заговоре, совершенном с целью захвата госвласти неконституционным путем.Ольгу Голубович и Дениса Кравчука обвиняют в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, при отсутствии признаков более тяжкого преступления.Уголовное дело уже передали в Генеральную прокуратуру республики для направления в суд.