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      • Жительница Рогачева уговорила знакомую взять кредиты и исчезла с 8 400 рублями

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 19:30
      (голосов: 0)
      Жительница Рогачева уговорила знакомую взять кредиты и исчезла с 8 400 рублями.

      К правоохранителям обратилась 21-летняя жительница Могилевского района, которую обманула новая знакомая. Как выяснилось, девушка познакомилась в интернете с 24-летней жительницей Рогачева, они подружились. Во время переписки она рассказала, что мечтает открыть парикмахерскую. Помещение для этих целей ей якобы подарит на день рождения мама, а на приобретение техники и мебели денег не хватает.

      Позже подруги встретились в Бобруйске. Воспользовавшись доверием новой знакомой, нарушительница попросила ее взять 2 кредита на общую сумму 8 400 рублей. Девушка обещала выплачивать деньги, но вскоре перестала выходить на связь.

      Против фигурантки возбудили уголовное дело.
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