Жительница Рогачева уговорила знакомую взять кредиты и исчезла с 8 400 рублями.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Жительница Рогачева уговорила знакомуюК правоохранителям обратилась 21-летняя жительница Могилевского района, которую обманула новая знакомая. Как выяснилось, девушка познакомилась в интернете с 24-летней жительницей Рогачева, они подружились. Во время переписки она рассказала, что мечтает открыть парикмахерскую. Помещение для этих целей ей якобы подарит на день рождения мама, а на приобретение техники и мебели денег не хватает.Позже подруги встретились в Бобруйске. Воспользовавшись доверием новой знакомой, нарушительница попросила ее взять 2 кредита на общую сумму 8 400 рублей. Девушка обещала выплачивать деньги, но вскоре перестала выходить на связь.Против фигурантки возбудили уголовное дело.