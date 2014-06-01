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      • Беженцы из России и Беларуси получат право на работу в Эстонии

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 19:08
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      Правительство Эстонии разрешит выдавать визы для работы и предпринимательской деятельности, а также срочные виды на жительство приехавшим в страну по гуманитарным соображениям гражданам России и Беларуси.

      По гуманитарным соображениям визы гражданам двух стран выдаются в том случае, если по возвращении на родину их жизнь и здоровье могут подвергнуться реальной угрозе.

      "Поправки к постановлению о санкциях позволяют в виде исключения работать в Эстонии также аккредитованным МИД российским и белорусским журналистам, например из Associated Press", - сказано в заявлении эстонского кабмина.

      Решение распространяется на тех граждан Беларуси, которым департамент полиции и погранохраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере информационно-коммуникационных технологий.

      Напомним, в начале апреля правительство Эстонии в связи с событиями на Украине приняло постановление, которое приостанавливает выдачу виз и видов на жительство гражданам РФ и Беларуси для работы в стране.
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