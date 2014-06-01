Беженцы из России и Беларуси получат право на работу в Эстонии

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Правительство Эстонии разрешит выдавать визы для работы и предпринимательской деятельности, а также срочные виды на жительство приехавшим в страну по гуманитарным соображениям гражданам России и Беларуси.По гуманитарным соображениям визы гражданам двух стран выдаются в том случае, если по возвращении на родину их жизнь и здоровье могут подвергнуться реальной угрозе."Поправки к постановлению о санкциях позволяют в виде исключения работать в Эстонии также аккредитованным МИД российским и белорусским журналистам, например из Associated Press", - сказано в заявлении эстонского кабмина.Решение распространяется на тех граждан Беларуси, которым департамент полиции и погранохраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере информационно-коммуникационных технологий.Напомним, в начале апреля правительство Эстонии в связи с событиями на Украине приняло постановление, которое приостанавливает выдачу виз и видов на жительство гражданам РФ и Беларуси для работы в стране.