  • » » США ввели санкции против 71 юрлица из РФ и Беларуси

      • США ввели санкции против 71 юрлица из РФ и Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 19:02
      (голосов: 0)
      Министерство торговли США ввело ограничения против еще 71 юрлица из РФ и Беларуси на доступ к оборудованию и технологиям американского производства.

      "Минторговли еще сильнее ограничивает возможности вооруженных сил РФ получать технологии и другие наименования, нужные им для продолжения агрессии и проецирования силы. (Новые ограничения) включают добавление 71 лиц в РФ и Беларуси в санкционный список организаций, что фактически лишает их возможности приобретать товары производства США или продукты иностранного происхождения, полученные с использованием определенных технологий или программного обеспечения США", - сказано в заявлении Белого дома.

      Там добавили, что указанные санкции "дополняют обширный перечень экономических ограничений, возложенных на Россию за неспровоцированную войну на Украине".
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь