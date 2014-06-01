США ввели санкции против 71 юрлица из РФ и Беларуси

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Министерство торговливвело ограничения против ещена доступ к оборудованию и технологиям американского производства."Минторговли еще сильнее ограничивает возможности вооруженных сил РФ получать технологии и другие наименования, нужные им для продолжения агрессии и проецирования силы. (Новые ограничения) включают добавление 71 лиц в РФ и Беларуси в санкционный список организаций, что фактически лишает их возможности приобретать товары производства США или продукты иностранного происхождения, полученные с использованием определенных технологий или программного обеспечения США", - сказано в заявлении Белого дома.Там добавили, что указанные"дополняют обширный перечень экономических ограничений, возложенных на Россию за неспровоцированную войну на Украине".