  • » » В Могилевском районе женщина украла у 79-летнего пенсионера 1 800 рублей

      • В Могилевском районе женщина украла у 79-летнего пенсионера 1 800 рублей

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 21:33
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      В Могилевском районе женщина украла у 79-летнего пенсионера 1 800 рублей.

      В милицию обратился 79-летний пенсионер, житель села Угалье. Мужчина рассказал, что у него пропало около 2 000 рублей.

      Как выяснилось, накануне к пенсионеру приезжала 49-летняя знакомая из Бобруйска. Она неоднократно бывала в этой деревне, предлагая жителям различные товары. Познакомившись с пенсионером, она вошла к нему в доверие, поэтому знала, какого числа он получает пенсию. Женщина заранее наняла в Бобруйске водителя с машиной и приехала к пенсионеру в нужный день.

      Под предлогом продажи вещей, нарушительница вновь проникла в дом. Когда пенсионер отвлекся, пересчитывая деньги за совершенные покупки, женщина воспользовалась моментом и вытащила из его сумки сбережения, а вскоре после этого ушла.

      Против фигурантки возбудили уголовное дело.
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