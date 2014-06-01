В Вооруженных Силах продолжается третий этап проверки сил реагирования

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В Вооруженных Силах продолжается. Такое заявление сегодня, 1 июня, сделал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил."В рамках третьего этапа подразделения сил немедленного реагирования завершили выполнение задач на операционных направлениях, отрабатывают вопрос по переброске на большие расстояния и создание группировки на одном из тактических направлений. В рамках этого этапа военнослужащие отрабатывают погрузку техники, переброску своим ходом, перевозку на железнодорожном транспорте, размещение в новых районах, взятие под охрану объектов", - сказал Виктор Гулевич.По его словам, выполнение указанных мероприятий позволит повысить уровень подготовки командиров и личного состава подразделений к выполнению задач на незнакомой местности, навыки управления подчиненными подразделениями, а также будет способствовать повышению военной безопасности республики.