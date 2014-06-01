В школах Беларуси планируют ввести обязательную школьную форму и прослушивание гимна.
По словам министра образования, патриотическому воспитанию подрастающего поколения будет уделено особое внимание.
"Для этого принято решение во время торжественных линеек прослушивать гимн страны. В дни государственных праздников также будет подниматься государственный флаг Беларуси. Такие правила введут не только в учреждениях образования, но и в детских оздоровительных лагерях и студотрядах", - пояснил Андрей Иванец.