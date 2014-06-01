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      • В школах Беларуси планируют ввести обязательную школьную форму и прослушивание гимна

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 21:26
      (голосов: 0)
      В школах Беларуси планируют ввести обязательную школьную форму и прослушивание гимна.

      По словам министра образования, патриотическому воспитанию подрастающего поколения будет уделено особое внимание.

      "Для этого принято решение во время торжественных линеек прослушивать гимн страны. В дни государственных праздников также будет подниматься государственный флаг Беларуси. Такие правила введут не только в учреждениях образования, но и в детских оздоровительных лагерях и студотрядах", - пояснил Андрей Иванец.
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