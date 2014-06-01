Президент Финляндии поддержал дискуссию о "переименовании" Беларуси

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Президент Финляндии поддержал дискуссию ов финском языке - в предлагаемом новом варианте не используется калькированное наименование "Белая Россия".Традиционно в финском языке используется слово Valko-Ven?j?, где присутствует слово "Россия" (Ven?j?). Сейчас в финском обществе предлагают называть страну Belarus."Хорошая и достойная дискуссия", - написал Саули Ниинисте в соцсетях, приложив ссылку с предложением о переименовании.Напомним, Швеция и Дания уже изменили в официальным языке название страны на Belarus, избавившись от слова "Россия" как составной части наименования. В воскресенье, 29 мая, такое же решение приняла Норвегия.