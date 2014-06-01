  • » » Президент Финляндии поддержал дискуссию о "переименовании" Беларуси

      • Президент Финляндии поддержал дискуссию о "переименовании" Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 21:11
      (голосов: 0)
      Президент Финляндии поддержал дискуссию о "переименовании" Беларуси в финском языке - в предлагаемом новом варианте не используется калькированное наименование "Белая Россия".

      Традиционно в финском языке используется слово Valko-Ven?j?, где присутствует слово "Россия" (Ven?j?). Сейчас в финском обществе предлагают называть страну Belarus.

      "Хорошая и достойная дискуссия", - написал Саули Ниинисте в соцсетях, приложив ссылку с предложением о переименовании.

      Напомним, Швеция и Дания уже изменили в официальным языке название страны на Belarus, избавившись от слова "Россия" как составной части наименования. В воскресенье, 29 мая, такое же решение приняла Норвегия.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь