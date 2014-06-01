Президент Финляндии поддержал дискуссию о "переименовании" Беларуси в финском языке - в предлагаемом новом варианте не используется калькированное наименование "Белая Россия".
Традиционно в финском языке используется слово Valko-Ven?j?, где присутствует слово "Россия" (Ven?j?). Сейчас в финском обществе предлагают называть страну Belarus.
"Хорошая и достойная дискуссия", - написал Саули Ниинисте в соцсетях, приложив ссылку с предложением о переименовании.
Напомним, Швеция и Дания уже изменили в официальным языке название страны на Belarus, избавившись от слова "Россия" как составной части наименования. В воскресенье, 29 мая, такое же решение приняла Норвегия.