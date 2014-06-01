Семья осужденной в Беларуси Сапеги надеется на помилование

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осужденной в Беларуси гражданки РФ Софьи. Об этом сообщил отчим девушки Сергей Дудич."Пока сложно конкретно и ясно сказать (о планах действий после вступления приговора в силу). Разумеется, будем подавать на помилование. Но для помилования нужно отбыть в колонии не менее полугода назначенного наказания, получить положительные характеристики от ее администрации. Кроме того, стоит задача по выплате назначенных судом сумм пошлины и компенсации пострадавшим, сумма пока неподъемная", - сказал Дудич.Он добавил, что пока семья рассчитывает на ее помилование в Беларуси, вопросы возможности перевода в РФ для отбытия наказания предметно не прорабатываются.Сапегу задержали в Беларуси в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистскимГродненский областной суд ранее приговорил Сапегу, обвиненную по 7 статьям уголовного кодекса Беларуси, к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.