В Беларуси произошел сбой в работе банковских карт.
Как пояснили в Банковском процессинговом центре, проблема связана с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса.
"Сейчас прилагаются совместные усилия для восстановления сервиса в максимально сжатые сроки", - добавили в организации.
Отметим, Банковский процессинговый центр обслуживает свыше 9,6 млн карточек, к нему подключены 76 600 организаций торговли и сервиса, 125 000 платежных терминалов, 2 500 банкоматов и примерно 2 000 инфокиосков.