В Беларуси произошел сбой в работе банковских карт.

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В Беларуси произошелКак пояснили в Банковском процессинговом центре, проблема связана с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса."Сейчас прилагаются совместные усилия для восстановления сервиса в максимально сжатые сроки", - добавили в организации.Отметим, Банковский процессинговый центр обслуживает свыше 9,6 млн карточек, к нему подключены 76 600 организаций торговли и сервиса, 125 000 платежных терминалов, 2 500 банкоматов и примерно 2 000 инфокиосков.