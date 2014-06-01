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      • В Беларуси произошел сбой в работе банковских карт

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 19:20
      (голосов: 0)
      В Беларуси произошел сбой в работе банковских карт.

      Как пояснили в Банковском процессинговом центре, проблема связана с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса.

      "Сейчас прилагаются совместные усилия для восстановления сервиса в максимально сжатые сроки", - добавили в организации.

      Отметим, Банковский процессинговый центр обслуживает свыше 9,6 млн карточек, к нему подключены 76 600 организаций торговли и сервиса, 125 000 платежных терминалов, 2 500 банкоматов и примерно 2 000 инфокиосков.
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