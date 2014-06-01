Лукашенко рассказал о подробностях белорусской спецоперации на Украине

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Александрво время вручения государственных наград - "За отличие в воинской службе" - сотрудникам КГБ раскрылпроведенной ими специальной операции впо освобождению белорусских граждан."Вы заслуживаете, наверное, самых добрых слов и самых ярких позиций в средствах массовой информации. Но не я ж выбирал жизнь для вас и ваши предпочтения. Вы выбрали такую жизнь, такую службу. Я вам очень благодарен за это. Это настоящая мужская служба", - сказал Президень.Особые слова благодарности сотрудникам КГБ он высказал за успешное проведение операции по освобождению нескольких десятков белорусских граждан, находившихся фактически в плену на территории Украины."Явно не по своей воле оказались заложниками, и не только ситуации, но и отдельных желаний самых плохих людей в Украине. Когда началасьРФ, наши люди, несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их нужно было возвращать домой, в семьи. К сожалению, двум белорусам так и не посчастливилось вернуться домой. Еще до начала операции наших спецслужб их убили украинцы. Придет время, мы разберемся и с ними."Я помню, тогда сказал о том, что если нам не вернут ребят, то мы проведем в том числе и острую спецоперацию для их освобождения. КГБ было поручено подготовить это мероприятие и освободить наших людей. При вашем непосредственном участии, под вашим руководством была осуществлена эта операция без единого выстрела. По-моему, в Украине так и никто не разобрался, как это случилось. Вы вернули людей в свои семьи. Очень благородное дело для военного человека - без шума, без выстрелов вернуть десятки людей домой", - заключил белорусский лидерНапомним, впервые о проведенной Комитетом государственной безопасности операции в Украине Александр Лукашенко рассказал 7 апреля.