В Гродно откроют генконсульство России

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. Такое заявление сегодня, 31 мая, сделал посол РФ в Беларуси Борис Грызлов."Сегодня мы посмотрим варианты его размещения, варианты зданий. Процесс идет в соответствии с регламентом", - сказал дипломат.Грызлов в ходе поездки в Гродненскую область посетил ряд объектов, в том числе провел встречи на предприятии "Гродно Азот" и Гродненском мясокомбинате. Кроме того, он провел переговоры с председателем Гродненского облисполкома. Владимир Караник заявил, что наличие генконсульства России на территории области "позволит более оперативно решать возникающие вопросы".Стороны обсудили и Гродно предстоящий Форум регионов двух РФ и Беларуси."Форум начнется 30 июня и будет продолжаться 1 июля. На этом форуме заключаются контракты, обсуждаются экономические вопросы. В прошлом году он проводился в формате видеоконференции. В этом году он будет очным после двухлетнего перерыва. В ближайшие дни в Гродно пройдет заседание оргкомитета по подготовке мероприятия. Прошлогодний уровень подписанных контрактов и договоров в рамках форума в 800 миллионов долларов будет превзойден в этом году", - заключил посол.