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      • Лукашенко наградил сотрудников КГБ за спецоперацию на Украине

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 14:28
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      Сегодня, 31 мая, Александр Лукашенко наградил сотрудников Комитета госбезопасности республики, участвовавших в спецоперации на территории Украины по освобождению белорусских граждан.

      До этого Президент заявлял, что Минск провел на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики. Он отмечал, что, в частности, речь идет о белорусских водителях, управлявших фурами, которые захватила украинская сторона. Глава государства поручал председателю КГБ Ивану Тертелю представить к госнаградам всех участников операции.

      Детали операции будут раскрыты позже.

      Напомним, по существующим данным, на момент начала военной спецоперации РФ на территории Украины застряли 290 белорусских водителей большегрузных автомобилей. В конце апреля разными способами все они покинули территорию Украины, за исключением 3 дальнобойщиков, которые были у своих родственников вдали от боевых действий.
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