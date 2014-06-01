Лукашенко наградил сотрудников КГБ за спецоперацию на Украине

Сегодня, 31 мая, Александр Лукашенко наградил сотрудников Комитета госбезопасности республики, участвовавших в спецоперации на территории Украины по освобождению белорусских граждан.
До этого Президент заявлял, что Минск провел на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики. Он отмечал, что, в частности, речь идет о белорусских водителях, управлявших фурами, которые захватила украинская сторона. Глава государства поручал председателю КГБ Ивану Тертелю представить к госнаградам всех участников операции.
Детали операции будут раскрыты позже.
Напомним, по существующим данным, на момент начала военной спецоперации РФ на территории Украины застряли 290 белорусских водителей большегрузных автомобилей. В конце апреля разными способами все они покинули территорию Украины, за исключением 3 дальнобойщиков, которые были у своих родственников вдали от боевых действий.