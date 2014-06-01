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      • С 1 июня в Беларуси устанавливается единый тариф на природный газ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 22:03
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      С 1 июня в Беларуси изменяются тарифы на газ. Как пояснили в «Белтопгазе», новшества обусловлены переходом на упрощенную систему расчетов с населением.

      Новая, единая цена на природный газ, означает отмену до этого действующих дифференцированных тарифов (отопительный сезон и летний период).

      Речь идет о домах и квартирах белорусов с установленными приборами индивидуального учета расхода газа.

      Таким образом, там, где для отопления используются газовые котлы, вводится единый тариф, который будет действовать весь год - 0,1977 рубля за 1 кубометр. Для граждан, которые потребляют от 3 000 до 5 500 кубометров ежегодно тариф - 0,2570 рубля. При использовании свыше 5 500 кубометров, цена составит 0,5688 рубля.

      При отсутствии газовых отопительных приборов стоимость кубометра – 0,5417 рубля.
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