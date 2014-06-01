"Белавиа" отменяет рейсы из-за отказа Израиля в обслуживании самолетов.

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из-за отказа"Авиавласти Израиля отказали "Белавиа" в обслуживании самолетов в аэропорту Бен Гурион, в связи с чем авиакомпания вынуждена отменить ранее запланированные рейсы в Тель-Авив. Израиль сообщил о своем решении, несмотря на то что первоначально, 15 мая, было выдано официальное разрешение на полеты и утверждена программа рейсов по новому расписанию с технической посадкой в Баку", - заявили в компании.Из-за этого "Белавиа" отменила все запланированные рейсы вплоть до конца летнего сезона - 27 октября 2022 года."На основании выданного разрешения авиакомпания начала продажи авиабилетов на новые рейсы, первый из которых был запланирован уже 2 июня. Внезапное решение израильской стороны отменить прежние договоренности вызывает удивление", – сказал гендиректора авиакомпании Игорь Чергинец меры для возобновления рейсов.Напомним, "Белавиа" выполняла регулярные полеты из Минска в Тель-Авив, начиная с 1996 года.