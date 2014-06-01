  • » » Александра Саснович проиграла в 1/8 финала "Ролан Гаррос"

      • Александра Саснович проиграла в 1/8 финала "Ролан Гаррос"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 18:47
      (голосов: 0)
      Александра Саснович проиграла в 1/8 финала "Ролан Гаррос".

      Белоруска уступила в двух сетах теннисистке Мартине Тревизан (Италия).

      В первом раунде турнира в Париже Саснович выиграла у Ван Синьюй (Китай), в 1/32 финала одолела в трехсетовом поединке победительницу US Open - 2021 Эмму Радукану (Великобритания), а потом победила Ангелику Кербер (Германия).

      Ранее выступления на кортах "Ролан Гаррос" завершили еще две белорусские теннисистки. Арина Соболенко в 1/16 финала проиграла Камиле Джорджи (Италия), а Виктория Азаренко на этой же стадии уступила Джил Тайхманн (Швейцария).

      Единственный представитель Беларуси в мужском турнире Илья Ивашко сначала обыграл Бенуа Пера (Франция), а в 1/32 проиграл Кристиану Гарину (Чили).

      Турнир завершится 5 июня.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь