Александра Саснович проиграла в 1/8 финала "Ролан Гаррос".

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АлександраБелоруска уступила в двух сетах теннисистке Мартине Тревизан (Италия).В первом раунде турнира в Париже Саснович выиграла у Ван Синьюй (Китай), в 1/32 финала одолела в трехсетовом поединке победительницу US Open - 2021 Эмму Радукану (Великобритания), а потом победила Ангелику Кербер (Германия).Ранее выступления на кортах "Ролан Гаррос" завершили еще две белорусские теннисистки. Арина Соболенко в 1/16 финала проиграла Камиле Джорджи (Италия), а Виктория Азаренко на этой же стадии уступила Джил Тайхманн (Швейцария).Единственный представитель Беларуси в мужском турнире Илья Ивашко сначала обыграл Бенуа Пера (Франция), а в 1/32 проиграл Кристиану Гарину (Чили).Турнир завершится 5 июня.