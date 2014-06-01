Спасатели за сутки обнаружили двух пропавших людей.

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за суткиВ одном случае удалось найти пропавшего 27 мая около села Горка (Солигорский район) пенсионера. Для поиска были задействованы 4 единицы техники и 13 человек, из них 3 единицы техники и 7 работников МЧС. Помощь врачей мужчина не понадобилась.Позже спасли пропавшую также 27 мая у деревни Кукличи (Свислочский район) женщину 1977 года рождения. С общим переохлаждением организма ее перевезли в больницу. Для ее поиска задействовались 10 единиц техники и 45 человек, из них 8 единиц техники и 15 спасателей.