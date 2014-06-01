  • » » Министр обороны Беларуси допустил создание народного ополчения

      • Министр обороны Беларуси допустил создание народного ополчения

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 20:28
      (голосов: 0)
      В Беларуси может появиться народное ополчение, этот вопрос урегулируют на законодательном уровне. Такое заявление сделал министр обороны республики.

      "Главнокомандующим поставлена задача, в том числе, создать у нас в стране народное ополчение. Это вопрос, действительно, мы видим, очень нужен. Самое главное, что у нас есть для этого и люди, и вооружения", - сказал Виктор Хренин.

      Он добавил, что эту тему предстоит рассмотреть с губернаторами областей Беларуси, прописать законодательно, и тогда "число защитников родины увеличится в разы".

      "Это важно в нынешней обстановке. Важно, чтобы мы могли мирно показывать, что не надо сунуться, потому что ответ будет адекватный", - заключил министр.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь