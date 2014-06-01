Министр обороны Беларуси допустил создание народного ополчения

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В Беларуси может появиться, этот вопрос урегулируют на законодательном уровне. Такое заявление сделалреспублики."Главнокомандующим поставлена задача, в том числе, создать у нас в стране народное ополчение. Это вопрос, действительно, мы видим, очень нужен. Самое главное, что у нас есть для этого и люди, и вооружения", - сказал Виктор Хренин.Он добавил, что эту тему предстоит рассмотреть с губернаторами областей Беларуси, прописать законодательно, и тогда "число защитников родины увеличится в разы"."Это важно в нынешней обстановке. Важно, чтобы мы могли мирно показывать, что не надо сунуться, потому что ответ будет адекватный", - заключил министр.